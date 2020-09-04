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أخبار العالم

وزير خارجية موريتانيا: لسنا جيرانا فقط وما يؤثر على مالي يؤثر علينا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
مالي
مالي
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أمينة الدسوقى

قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية الموريتانية إن "كل ما يؤثر على مالي يؤثر على موريتانيا.


ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المالية، عن ولد الشيخ أحمد، على هامش مباحثات أجراها اليوم في باماكو مع رئيس المجلس العسكري الحاكم بمالي عاصيمي غويتا: "لسنا جيرانا فحسب، وإنما مرتبطون ببعضنا البعض".


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وأوضحت الوكالة أن مباحثات الطرفين أعضاء من المجلس العسكري، والوفد المصاحب لوزير الخارجية الموريتاني"، مكنت من ملاحظة أن "التطور الأخير للوضع الاجتماعي والسياسي في مالي، لا يجعل موريتانيا غير مبالية، كدولة مجاورة وشقيقة".


وكان وزير الخارجية الموريتاني قد بدأ في وقت سابق اليوم زيارة لباماكو، هي الأولى لمسؤول موريتاني إلى مالي، منذ الإطاحة برئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي.

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