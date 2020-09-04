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أخبار العالم

البرازيل.. إصابات فيروس كورونا تكسر حاجز الـ4 ملايين حالة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تجاوزت البرازيل، مساء أمس الخميس، حاجز الـ4 ملايين إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، ورصدت البلاد 43773 حالة جديدة و834 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية  بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 43773 حالة، مقابل 46934 أمس الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4041638.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 834 حالة، مقابل 1184 في إحصائية الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى مستوى 124614 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.
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