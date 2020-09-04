بدون إبداء السبب .. أصالة تحذف جميع صورها من إنستجرام

فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك.





وتعد اصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على انستجرام من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع ابنائها، فضلا عن امتلاكها 8 ملايين متابع.





وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.



