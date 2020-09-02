برفقة نجلتها الكبرى.. أحدث ظهور لـ أصالة نصري

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري ، صورة جديدة لها عبر خاصية استوري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتظهر أصالة في الصورة برفقة نجلتها الكبرى شام الذهبي.





وعلقت أصالة على الصورة: "الحياة شام".





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وكانت السورية أصالة نصرى قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.



