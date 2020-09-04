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رياضة

اختفاء كأس أفريقيا.. شوبير يروي تفاصيل واقعة طريفة داخل اتحاد الكرة .. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن واقعة طريفة حدثت داخل اتحاد الكرة المصري.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " أن مسؤولي اللجنه الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قرروا إقامة متحف داخل الاتحاد يحتوى على كئوس ونياشين المنتخب طوال تاريخه خاصة في اقتراب الاحتفال بمئوية  الاتحاد .


وأضاف شوبير أن المسؤولين فوجئوا باختفاء كأس افريقيا الذي احتفظ به المنتخب الأول مدى الحياة مشددا ان احد المسؤولين صرح ان احمد حسن نجم الكرة المصرية احتفظ به ولكن فور سؤال الكابتن نفى تماما عمله بالواقعة او احتفاظه بالكأس.

وأكمل شوبير أن الكأس مختفي حتى الان ولا احد يعلم مكانه.
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