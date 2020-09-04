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فن

في عيد ميلاد نادين الراسي .. عمرها وعدد زيجاتها

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:53 ص
نادين الراسي
نادين الراسي
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم عيد  ميلاد الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي تكمل اليوم عامها الـ41، فهي من مواليد برج العذراء. 

ونرصد في السطور التالية، 6 معلومات عن ناين الراسي:

1- بدأت حياتها المهنية من خلال عروض الأزياء.

2- لفتت أنظار المخرجين، مما دفعها للاستعانة بها كـ"موديل" في الفيديو كليب، ولعل أبرز مشاركاتها كانت في أغنية "عشقتك" للفنان فضل شاكر، وكليب "أرجوك" للفنان وائل جسار.

3- اتجهت إلى مجال التمثيل بعد ذلك من خلال مسلسل "الباشوات " وتوالت أعمالها الفنية .

4- تزوجت مرتين، الأولى من " حاتم حدشيتي " وأنجبت منه ابنها مارك، وكانت الزيجة الثانية من جيسكار أبي نادر وأنجبت منه ولدين طفلان "مارسيل" و"كارل"، ثم انفصلت عنه.

5- قدمت 3 أعمال في السينما، فقط أبرزهم غلطة عمرى.

6- فازت بالعديد من الجوائز فى لبنان، أبرزها "الموركس دور" لـ3 سنوات.

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