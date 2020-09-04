في عيد ميلاد نادين الراسي .. عمرها وعدد زيجاتها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي تكمل اليوم عامها الـ41، فهي من مواليد برج العذراء.





ونرصد في السطور التالية، 6 معلومات عن ناين الراسي:





1- بدأت حياتها المهنية من خلال عروض الأزياء.





2- لفتت أنظار المخرجين، مما دفعها للاستعانة بها كـ"موديل" في الفيديو كليب، ولعل أبرز مشاركاتها كانت في أغنية "عشقتك" للفنان فضل شاكر، وكليب "أرجوك" للفنان وائل جسار.





3- اتجهت إلى مجال التمثيل بعد ذلك من خلال مسلسل "الباشوات " وتوالت أعمالها الفنية .





4- تزوجت مرتين، الأولى من " حاتم حدشيتي " وأنجبت منه ابنها مارك، وكانت الزيجة الثانية من جيسكار أبي نادر وأنجبت منه ولدين طفلان "مارسيل" و"كارل"، ثم انفصلت عنه.





5- قدمت 3 أعمال في السينما، فقط أبرزهم غلطة عمرى.





6- فازت بالعديد من الجوائز فى لبنان، أبرزها "الموركس دور" لـ3 سنوات.



