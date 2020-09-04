لقاح كورونا يمنع الإصابة بأمراض خطيرة.. تفاصيل

من بين سباقات العثور على اللقاح المناسب للقضاء على كوفيد - 19، كانت شركة "جونسون أند جونسون" واحدة من المشاركين في هذا السباق، والتي اكتشفت خلال التجارب التي تجريها على اللقاح التي تنتجه مفاجأت كبيرة.





قالت شركة الأدوية "جونسون أند جونسون" إن اللقاح التي تقوم بإنتاجه ضد فيروس كورونا يمنع الإصابة بمرض خطير، وقد تبين ذلك في مجموعة صغيرة من "الهامستر"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ففي دراسة ما قبل السريرية ، فقدت الحيوانات الملقحة وزنًا أقل وكانت نسبة الفيروسات في رئتها وأعضاء أخرى أقل من الحيوانات غير المحصنة، وقد أنتجت الهامستر التي تلقت اللقاح ، المسمى Ad26-S.PP ، أجسامًا مضادة معادلة ، يعتقد خبراء الصحة أنها ضرورية لبناء مناعة ضد COVID-19.





علاوة على ذلك ، لم يتعرض أي من الهامستر الملقح إلى نتائج خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو الموت، يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه البيت الأبيض بشدة أن أي شخص من إدارة ترامب يمارس ضغوطًا سياسية على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للموافقة على لقاح قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

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وقد بدأت الشركة تجارب بشرية في مراحلها المبكرة في الولايات المتحدة وبلجيكا في يوليو بعد أن أظهرت تفاصيل دراسة أجريت على القردة أن أفضل لقاح مرشح لها أداءً يوفر حماية قوية بجرعة واحدة.





قال "بول ستوفيلز" كبير المسؤولين العلميين في" Ju0026J "، في بيان إن هذه الدراسة قبل السريرية تؤكد ثقتنا في لقاح SARS-CoV-2 المرشح، كما أضاف "مع التخطيط لبدء تجارب المرحلة 3 لدينا هذا الشهر ، نظل ملتزمين بتوسيع قدراتنا التصنيعية والتوزيع لتمكين الوصول العالمي إلى لقاحنا المرشح لـ SARS-CoV-2 إذا ثبت أنه آمن وفعال على البشر".





في الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Medicine ، تم تطعيم الهامستر الذهبي السوري ، وهو أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من القردة ، ثم تعرض لفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع.





وجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد الفيروس مرتبطة بمستويات عالية من فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت الأحمال الفيروسية من اليوم الثاني من الإصابة إلى اليوم السابع.



