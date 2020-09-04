بعد ظهوره مع دينا الشربيني.. الجمهور يطارد عمرو دياب

تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ظهوره مع دينا الشربيني أثناء إحياء أحد الأفراح.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو للنجم عمرو دياب أثناء إحيائه لحفل زفاف وبرفقته الفنانة دينا الشربيني.





ومازح عمرو دياب الحضور وعلى رأسهم دينا الشربيني أثناء تقديمه أغنية " بحبه" قائلا :" بحبه وانا بحلفله ورحمة ابويا ما صدقني".





ظهرت دينا الشربيني في الفيديو مرتدية فستان سهرة اسود قصير وجمعتها لحظات رومانسية مع الهضبة.



