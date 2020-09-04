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ديني

الأزهر: المهر لا يجب للمرأة إلا بالعقد ويتأكد بالدخول.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
الزوجة والزوجة
الزوجة والزوجة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للرجل أن يلوي ذراع زوجته لكي يأخذ بعض الحق الذي أوجبه الله لها ضمن حقوقها الزوجية.

واستشهد عثمان، في البث المباشر للأزهر الشريف، بقوله تعالى "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " منوها أن الله قال {وعاشروهن بالمعروف} فهذا هو ضابط العلاقة بين الزوجية.

وأشار إلى أن كلا من الزوجين أن يقدرا ظروف الطرف الآخر طالما توافقا على الزواج وهما على علم بتفاصيل حياة كل طرف، حتى لا يحدث نزاع، فإن حدث فيكون بالتراضي.

وأوضح، أن المهر يجب للمرأة بالعقد ويتأكد ذلك بالدخول، وهو دين في ذمة الرجل، فلا يحل للرجل أن يجبر المرأة أن تتنازل عن حقها مقابل الطلاق.

ونصح عثمان، الزوجة ألا تكون عنيدة في التعامل مع زوجها وتكون لبيبة وتحكم عقلها.
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