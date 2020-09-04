وزير الأوقاف: اطلبوا حوائجكم فإن بيد الله قضاءها.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو قول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك.





وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين، بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، أن العقيدة الصادقة للمؤمن هي التي تجعله يقول الصدق ولا يقول الكذب، فلو اجتمعت الأمة لن يتحدث إلا ما كتبه الله.





وتابع: قال النبي "اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها" منوها أن هذا هو الإيمان فهو اعتقاد صادق وأخلاق قويمة، فالنبي يقول "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم".





وأشار إلى أنه لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له، فالمؤمن لا يخلف العهد ، والإسلام قيم وأخلاق وسلوك.





وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة بعنوان الإيمان والعلم ونقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.



