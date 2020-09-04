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الأمم المتحدة: 25 ألف طن من الأمونيا تهدد ليبيا بكارثة.. فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:31 م
ستيفاني ويليامز
ستيفاني ويليامز
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البهي عمرو
قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز إن هناك تدهور كبير فى حالة البنية التحتية لـ المنشآت الليبية وتحديًا منطقة الهلال، مؤكدة أن هناك 25 ألف طن من الأمونيا في مرسى بريقة وفي حال تعرضهم للضرب المباشر سيتسبب في أزمة بيئية كبيرة.

وأضافت خلال حوارها على قناة أكسترا نيوز، أن إصلاح البنية التحتية النفطية يستلزم توافر موارد كبيرة، حتى يعود إنتاج النفط قبل فرض الحظر على تصدير يناير 2019، مؤكدة أن منطقة الهلال النفطي في وسط ليبيا تمثل 60% من الثروة النفطية للبلاد.

وأشارت إلى أنهم فى حاجة لـ تشغيل الانتاج النفطي بمنطقة الهلال النفطي، مؤكدا أننا فى مرحلة مختلفة فى عمر الأزمة الليبية.

ولفتت إلى أن ليبيا فى حالة تفكك، ومشكلات البنية التحتية  سيؤدي إلى معاناة أكثر من 500 ألف ليبي من ويلات الصراع، نحن في أشد الحاجة لأمن وسلامة المواطنين ونضعها على قمة أولوياتنا.

وأوضحت أن مصر تقدم الدعم لليبيا وتلعب دورًا كبيرًا فى القضية الليبية.


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