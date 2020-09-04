أخبار التعليم.. خطوات وأوراق التقديم لكلية التجارة جامعة القاهرة.. والخريطة الزمنية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نعرض أهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم.







































