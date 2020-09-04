أخبار التعليم.. خطوات وأوراق التقديم لكلية التجارة جامعة القاهرة.. والخريطة الزمنية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نعرض أهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم.خطوات وأوراق التقديم لكلية التجارة جامعة القاهرةالخريطة الزمنية للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدةتجارة حلوان تعلن نتائج طلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقلإنشاء أول وحدة للتعليم الإلكتروني بكلية الإعلام لدعم هيئة التدريس والطلابشروط التحويلات ونقل القيد بكلية الطب جامعة عين شمسشروط التحويلات ونقل القيد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمسنتشر شروط التحويل و نقل القيد في أقسام آداب عين شمستنسيق الجامعات 2020..فتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد بألسن عين شمس ..الأحد المقبلننشر مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2020-2021الأولي على المكفوفين بالثانوية العامة: نفسي أكون مذيعة