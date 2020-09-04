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اقتصاد

الدولار يسجل 15.88 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:02 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.78 جنيها للشراء و15.88 جنيها للبيع. 

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سعر اليورو 18.60 جنيها للشراء و18.82 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الاسترلينى 20.90 جنيها للشراء، و 21.21 جنيها للبيع.

الفرنك السويسرى 17.26 جنيها للشراء ، و 17.44 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.79 جنيها للشراء، و1.82 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.81 جنيها للشراء و 14.96 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيها للشراء و2.32 جنيها للبيع .
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