الإسماعيلي يباغت مصر المقاصة بـ الهدف الأول.. فيديو

أحرز عبدالرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة المقامة الآن على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٤ للدوري.
وجاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الإسماعيلي.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد
خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري