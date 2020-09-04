الإسماعيلي يباغت مصر المقاصة بـ الهدف الأول.. فيديو





وجاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الإسماعيلي.





وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري

أحرز عبدالرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة المقامة الآن على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٤ للدوري.