4 كاميرات فائقة الدقة.. تسريبات مواصفات هاتف OnePlus 8T القادم

كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس الصينية، والتى من المقرر أن تطلقه الشركة قريبا، وذلك بعد إطلاق هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Nord ، وكذلك مجموعة هواتف OnePlus 8 الرائدة والتى كانت من أفضل الهواتف الأندرويد التى تم إطلاقها.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف OnePlus 8T سيأتى بشاشة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز وهو نفس المعدل الذى حصلت عليه هواتف OnePlus 8 ، ولكن الفارق يبدأ أن هاتف OnePlus 8T يبدأ من 90 هرتز ويدعم 120 هرتز.









أما كاميرات هاتف OnePlus 8T ستكون 4 كاميرات خلفية، عالية الدقة بإضاءة جيدة خاصة في الإضاءة المنخفضة، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة بزاوية واسعة بدقة 16 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة فهى من نوع macro مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل، والرابعة تأتى بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.





وسيحتوى هاتف OnePlus 8T على معالج من نوع +Snapdragon 865، مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع النظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير OxygenOS 11 .





وكانت تسريبات سابقة قد كشفت أن هاتف OnePlus 8T سيحصل على سرعات فائقة في الشحن حيث ستكون أعلى من 100 واط، وهى قدرة مقاربة لقدرة الشحن التى أطلقتها شركة ريلمى، والتى وصلت إلى 120 واط.



