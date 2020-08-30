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تكنولوجيا

OnePlus Clover.. وان بلس تكشف سعر ومواصفات أرخص هاتف لها في 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:01 م
وان بلس تكشف سعر
وان بلس تكشف سعر ومواصفات أرخص هاتف لها في 2020
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ندى على
كشفت شركة وان بلس الصينية، عن مواصفات أرخص هاتف لها في العام الحالى 2020، OnePlus Clover ، والذى من المتوقع أن تصدره قريبا، حيث سيأتى بسعر 200 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3175 جنيه مصرى. 

وبحسب موقع Android Central فإن هاتف OnePlus Clover سيأتى  شاشة قياس 6.52 بوصة، من نوع  LCD بجودة 720 بيكسل، وبدقة +HD ، ومعدل تحديث للشاشة 60 هرتز، ونوتش صغير للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف.


وسيحتوى هاتف OnePlus Clover على 3 كاميرات خلفية الأساسية  بدقة  13 ميجا بيكسل ، وكاميرا بعدسة macro  بدقة  2 ميجا بيكسل و كاميرا بمستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 16 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف OnePlus Clover على معالج من نوع Snapdragon 460 ، مع مساحة داخلية 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطاقة microSD  للتوسعة، وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام.  

أما بطارية هاتف فستأتى OnePlus Clover سعة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن الشريع قدرة 18 واط، وفتحة للسماعة حجم 3.5 مللى، ومن المحتمل ان يأتى بأحدث نظام تشغيلAndroid 11. 
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