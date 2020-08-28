بـ 3000 جنيه.. وان بلس تصدر أرخص هاتف في 2020

كشفت تقارير أن شركة وان بلس الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف الرخيصة، حيث سيكون أرخص هاتف لها في العام الحالى 2020، وذلك بعد إطلاقها هاتف OnePlus Nord من فئة الهواتف المتوسطة مؤخرا، بالإضافة إلى إطلاقها مجموعة هواتف OnePlus 8 الرائدة.





وبحسب موقع Engadget فإن هاتف وان بلس الجديد سيحتوى على شاشة قياس 6.52 بوصة، بجودة 720 بيكسل، 1,560 x 720 ، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية، الأسية ب 13 ميجا بيكسل.









وسيعمل هاتف وان بلس الجديد على معالج من نوع Snapdragon 460 ، كما يحتوى على ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا رام، مع بطارية سعة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن الشريع قدرة 18 واط.





ومن المحتمل أن يصدر هاتف وان بلس القادم بسعر حوالى 200 دولار أمريكي أى ما يعدل حوالى 3175 جنيه مصرى.





وكانت شركة وان بلس قد أصدرت هاتف OnePlus Nord مؤخرا، من فئة الهواتف المتوسطة على 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأساسية، وكاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، أما بالنسبة لكاميرات السيلفى ستكون الأولى أساسية بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بعدسة بزاوية واسعة.

كما يحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4115 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط، وبسعر حوالى 350 . 7 ألف جنيه مصرى.



