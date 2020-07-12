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تكنولوجيا

مختلف عن Nord.. وان بلس تعتزم إطلاق هاتف جديد ضمن الفئة المتوسطة

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:01 م
OnePlus -8-pro هاتف
OnePlus -8-pro هاتف
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شيماء عبد المنعم
أيام قليلة وتعلن شركة "وان بلس OnePlus"، عن هاتفها الجديد Nord، والآن، ظهرت تسريبات جديدة تكشف خطة الشركة لإصدار هاتف آخر من هواتف الفئة المتوسطة.


ووفقا لما ذكره موقع "gizchina"، ظهر هاتف الجديد من شركة وان بلس ضمن قائمة Geekbench  بإصدار رقم BE2028، كما يعرف برمز lito، والذي سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765.




وحسبما ورد في التسريبات، تكشف الرموز ضمن قائمة Geekbench، أن الهاتف المرتقب سيضم كرت شاشة من نوع Adreno 619، إلى جانب وحدة معالجة تضم اثنان من أنوية Cortex-A77 بسرعة 2 جيجاهرتز مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.7 جيجاهرتز.


وسيأتي هذا الإصدار من هواتف وان بلس المتوسطة الفئة مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، بينما سيدعم هاتف OnePlus Nord ذاكرة وصول عشوائي رام  8 جيجابايت.


وبحسب موقع TechRadar التقنى، فإن هاتف OnePlus Nord، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم 21 يوليو القادم، وسيضم الجهاز شاشة بقياس 6.4 بوصة، بجودة +FHD من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث شاشة 90 هرتز فى الثانية ، مع طبقة حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5.


وسيأتى هاتف OnePlus Nord بـ 3 كاميرات خلفية الأساسية 48 ميجابيكسل، والثانية بعدسة بزاوية واسعة 16 ميجابيكسل، والثالثة من نوع telephoto بـ 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرتى سيلفى مزدوجة، حيث ستكون الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما سيصدر الهاتف بلون أزرق مائل للأخضر.


وسيدعم هاتف OnePlus Nord تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، وسيحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4000 مللى أمبير، مع خاصية الشحن السريع بـ 30 واط.


وفقا للتسريبات حتى الآن، فإن سعر هاتف OnePlus Nord  سيبلغ 299 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 4830 جنيها مصريا. 
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