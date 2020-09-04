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أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: ماكرون جن جنونه بسبب التطورات في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:41 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ادعاءه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جن جنونه" أمام تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والسورية، وعلى الحدود البحرية في شرق المتوسط.


وأضاف تشاووش أوغلو متحدثا عن ماكرون: "وفي حالة الجنون هذه، أسقط في يده.. بعدها مباشرة قال إن سفننا احتكت بسفنه في شرق البحر المتوسط لكنه لم يستطع توثيق هذا وأصابه الخزي".

وزعم وزير الخارجية التركي أن فرنسا كانت الدولة الأكثر استفزازا في شرق المتوسط، وحثها على التعاون مع تركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقال: "لا داعي لمثل هذا السلوك الهستيري من جانب فرنسا، هذا يجعلها مثار سخرية.. نحن بلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي".

ولم يصدر تعليق بعد من قصر الإليزيه أو وزارة الخارجية الفرنسية على تصريحات تشاووش أوغلو.

وكانت العلاقات بين تركيا وفرنسا، الشريكتان في حلف شمال الأطلسي، قد تدهورت بسبب السياسات المتعارضة في سوريا وليبيا ونزاع تركيا مع اليونان بشأن موارد الطاقة، وتبادل الجانبان الانتقادات اللاذعة في الأسابيع الأخيرة.

وتتهم أنقرة باريس بتقديم الدعم السياسي لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

ودعمت فرنسا اليونان في شرق البحر المتوسط حيث انضمت إلى تدريبات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص وسط نزاع يوناني تركي على السيادة في مناطق تنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
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