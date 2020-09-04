تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة المسنة لتقديم العلاج اللازم

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والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال جولته التفقدية في شرق القاهرة، باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا، وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.





وقالت المواطنة للرئيس : « أنا تعبانة ضغط وسكر وكبد » ، فرد عليها الرئيس : « اللى انت عايزاه هيتعمل » ، فأعطت المواطنة للرئيس أوراق علاجها، وسألها الرئيس : « مين قالك لا؟ احنا عنينا ليكي؛ عايزة إيه تاني؟».





ودعت السيدة للرئيس : « ان شاء الله يباركلك ويراضيك ومحدش يضرك »