الطبيب المتحرش بسيدات طنطا في قبضة الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط "ا.ا" طبيب نفسي بتهمة التحرش اللفظي والجسدي لعدد من سيدات أثناء علاجهن داخل عيادته بطنطا . الأجهزةالأمنيةبتهمة









تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود شكاوى بإحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وايهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي .





كما شكل فريق بحث جنائي قاده الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا وبالانتقال الى عيادة الطبيب تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.





و بتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.



