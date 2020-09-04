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حوادث

بـ إيشارب.. عاطل يخلص على زوجته في المنيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:06 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ايمن رياض
شهدت قرية آبا البلد بمغاغة شمال المنيا واقعة قتل مؤسفة حيث قام عاطل بخنق زوجته بإيشارب، لخلافات بينهما على نفقات المنزل ومروره بضائقة مالية.


تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، أخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل سيدة خنقًا داخل منزلها بقرية أبا البلد بمركز مغاغة شمال المنيا.


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وعلى الفور انتقل العقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المحافظة، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون المباحث، لفحص البلاغ 


وتبين مقتل “ر. ا. 30” سنة ربة منزل على يد زوجها “م.ع 35” سنة، عاطل، بسبب مشاجرة بينهما على نفقات المنزل وعدم قدرته على الإنفاق على أسرته لمروره بضائقة مالية، الأمر الذي أثار حفيظته وقام بخنقها بالإيشارب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام طفليها.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
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