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برلمانية: تنسيق مستمر مع وزارتيّ التربية والتعليم العالي استعدادا للعام الدراسي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تواصلا مستمرا مع وزارتى "التربية والتعليم، والتعليم العالي"؛ بشأن بداية العام الدراسى الجديد، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضافت ماجدة نصر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أنه بالنسبة للطلاب فى التعليم الأساسى سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وحضور أيام قليلة من الأسبوع للمدارس، مشيره إلى أهمية توفير المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

وبالنسبة للتعليم الجامعى، أشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه سيتم تطبيق النظام المدمج، بحيث يحضر الطلاب للجامعات أيام قليلة خلال الأسبوع، بجانب تطبيق نظام التعليم عن بعد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم المبانى والمنشآت باستمرار.
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