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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يحتوي عصير الطماطم على العديد من المغذيات والمكونات الغنية والمفيدة جدا وخاصة في تقوية مناعة الجسم، ومن أهمها مضاد الأكسدة الشهير "اللايكوبين" وهو المسؤول عن إعطاء الطماطم اللون الأحمر المغربي، ويعد من أغنى الأطعمة التي تحتوي على مادة (الليكوبين) وهو من مضادات الأكسدة التي تقلل من الجذور الحرة بالجسم.

 

وتقدم خبيرة التغذية الدكتور سهام سوقية، فوائد تناول عصير الطماطم الصحية.

 

1-مفيدة للدورة الدموية

2-تساهم في تقليل الكوليسترول الضار

-تحتوي على كمية جيدة من الألياف

3-لا تسبب البدانة كما يشاع عنها

4 -بعض مرضى القولون مزعجة لهم وهذا يختلف من شخص لآخر

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الطماطم؟

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