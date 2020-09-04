8 مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية اخترقت الأجواء فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قاذفات امريكية من طراز بي 52 اخترقت أجواءها.





وقالت الوزارة إنها استدعت 8 مقاتلات روسية لاعتراض 3 قاذفات أمريكية من طراز بي 52؛ بعدما اخترقت الأجواء الروسية فوق البحر الأسود.





وأوضح المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا، في بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية للدائرة العسكرية الجنوبية، يوم 4 سبتمبر 2020، 3 قاذفات استراتيجية من طراز B-52H تابعة للقوات المسلحة الجوية للولايات المتحدة، كانت تحلق فوق مياه البحر الأسود وهي تقترب من حدود الدولة الروسية". بحسب ما أوردت قناة روسيا اليوم.





وتابع البيان: "تم، بهدف منع انتهاك طائرات القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي الروسي إقلاع مقاتلات من طراز سو-27 و4 مقاتلات من نوع سو-30 من قوام القوات الدورية للدفاع الجوي للدائرة العسكرية الجنوبية فوق مياه البحرين الأسود وأزوفسكويه".





وعادت الطائرات الروسية إلى مرابطها الدائمة بعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية.





وأكد البيان أن "كل تحليقات المقاتلات الروسية جرت بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مشددة على أنه "لم يتم السماح بوقوع أي انتهاك لحدود الدولة الروسية من قبل الطائرات الأمريكية.