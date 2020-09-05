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حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وسلاح ناري قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن خواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالترحي عن المتهمان حول نشاطهما واعداد تقرير عنهما.

وكان قد تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط كمية من مخدر الأستروكس وسلاح نارى بحوزه عاطلين بمدينة السلام .

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط ( كيلو من مخدر الأستروكس ، وفرد خرطوش ، و10 طلقات لذات العيار ،و سلاح أبيض "مطواة" ، ومبلغ مالى) بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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