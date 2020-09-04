AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد سبب استقالته من أمانة صندوق الزمالك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:19 م
أشرف زكي
أشرف زكي
Advertisements
سعيد فراج
قال الدكتور والفنان أشرف زكي، إنه لن يتخلى أبدًا عن دعمه لنادي الزمالك، وأن علاقته بمجلس إدارة الفريق الأبيض بقيادة المستشار مرتضى منصور، على أعلى مستوى. 

وأضاف أشرف زكي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أنه لم يعتد أن يقوم بنصف أداء، وأنه مر مؤخرًا بوعكة صحية جعلته يتقدم بالاستقالة من منصب أمين صندوق نادي الزمالك، مؤكدًا حبه وعشقه دائمًا وأبدًا للنادي. 

وأكد أشرف زكي، أن علاقته الشخصية مع مرتضى منصور (رئيس الزمالك)، على أعلى مستوى، وأن حبه للنادي الأبيض يجري في دمه، وتزداد يومًا بعد يوم، وطمأن «زكي»، جمهوره ومحبيه حول حالته الصحية، مؤكدًا أنها في استقرار مستمر. 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور تعيين إسماعيل يوسف في منصب أمين الصندوق. 

وأعلن المستشار مرتضى منصور عن تولي إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، لمنصب أمين الصندوق لحين عقد جمعية عمومية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خفض 50 % من العقود.. 8 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الزمالك فى اجتماع اليوم

عاجل | الزمالك يقرر العودة للتدريبات وإجراء مسحة طبية غدا

مرتضى منصور يعلن سفر الزمالك بطائرة خاصة إلى الكاميرون لخوض نهائيات أبطال إفريقيا

مرتضى منصور يعلن تشكيل جهاز فني جديد لـ يد الزمالك.. تعرف عليه

رسميا.. تجديد تعاقد يوسف أوباما مع الزمالك

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. 3 أشقاء يصيبون شقيقتهم ويقتلون نجلها في أطفيح

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

على المرجيحة.. رشا مهدي تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور

رامي وحيد لـ صدى البلد: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها

ياسر عبد الرؤوف: هدف دجلة الملغي في الأهلي صحيح 100%

بـ فستان مخطط مكشوف.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية الكلب «فلاش».. تحول إلى بطل على السوشيال وبث الأمل في نفوس اللبنانيين.. صور

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الكبد

بـ الأسود القصير.. أروى بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد