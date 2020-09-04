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محافظات

صحة سوهاج: مستشفى أخميم تستقبل 2357 مواطنا لإجراء تحليل PCR

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:13 م
صحة سوهاج: مستشفى
صحة سوهاج: مستشفى أخميم تستقبل 2357 مواطنا لإجراء تحليل PCR
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سوهاج- قسم المحافظات
أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المُستجد، في مستشفى أخميم المركزي، استقبلت حتى اليوم الجمعة، 2357 مواطنا من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة المسافرين للخارج منذ بداية العمل بتاريخ 29/ 7/ 2020.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أخميم، أنه قد تم الإعلان عن كافة تفاصيل اجراءات الفحص والمُستندات المطلوبة من خلال صفحة المستشفى على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

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وأضاف "عبدالعزيز" أنه يتوجب على المسافر الحصول على موعد لإجراء التحليل، من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/  ، ثم التوجه إلى المستشفي، والتي يبدأ العمل بها منذ الساعة 9 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن المُستندات المطلوبة هي صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة من حجز موعد علي موقع الحجز الإلكتروني، صورة من بطاقة الرقم القومي، سداد الرسوم المالية وقدرها ١٢٠٠ جنيه مصرى وما يعادل ١٠٠ دولار لغير المصريين، مع الالتزام التام بتسليم نتائج الفحص بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.

وتبدأ إجراءات الفحص بسداد الرسوم المطلوبة ثم التوجه بإيصال السداد لغرفة الفحص وسحب العينة ويتم فحصها على مرحلتين، مرحلة استخلاص الحمض النووي للفيروس من خلال ٥ أجهزة مُخصصة لذلك، ثم مرحلة الكشف عن الحمض النووى للفيروس من خلال جهازين آخرين.

وتستغرق تلك الإجراءات من ٦ إلى ٨ ساعات حسب كثافة الأعداد المطلوب الفحص لها، واستخراج النتائج على الحاسب الآلي وتسليمها للمسافرين.
صحة سوهاج: مستشفى أخميم تستقبل 2357 مواطنا لإجراء تحليل PCR
صحة سوهاج: مستشفى أخميم تستقبل 2357 مواطنا لإجراء تحليل PCR
صحة سوهاج: مستشفى أخميم تستقبل 2357 مواطنا لإجراء تحليل PCR
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