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أخبار العالم

اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:44 م
صواريخ باليستية
صواريخ باليستية
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مـيـس رضـا

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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وقبل أيام قليلة، استهدف الحوثيون مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة، تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتفجيرها قبل بلوغها مبنى المطار.

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