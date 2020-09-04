يد تبنى وأخرى تكافح الإرهاب.. تعرف على مساعدات السعودية لـ مأرب اليمنية

فى الوقت الذى تحارب فيه المملكة العربية السعودية، الإرهاب الحوثى فى اليمن ، وصد صواريخ وهجمات الحوثى المتكررة؛ لم تغفل جانبا مهما ، وهو إعمار وبناء ما دمره الحوثيون فى اليمن ، سواء بتقديم مساعدات متواصلة لم تنقطع أو تدشين مشروعات بنية تحتية وغيرها .





وحول هذا الأمر، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية سيئون بحضرموت الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تسلمها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في سيئون.





وتتضمن الشحنة أسرّة فحص طبي، وأجهزة تنفس صناعي عادية ومتحركة، وأجهزة قياس درجة الحرارة، وفحص السكر مع الأشرطة، وضغط الدم إلكتروني، وعربة إسعاف أولي، وسماعات طبية، ومعقمات، وسيتم تأمين الشحنة بمستودعات نموذجية ومن ثم إعادة توزيعها للمحافظات وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان اليمنية.





حضر التدشين نائب رئيس الوزراء اليمني رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.





وعبر نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي في تصريح صحفي عن سعادته البالغة في تدشين الدفعة السادسة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمجابهة وباء فيروس كورونا في المحافظات اليمنية، مشيرا إلى أنها امتداد للدفعات الخمس السابقة من الشحنات الدوائية والأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، وقال: "إننا في هذه اللحظات لا ننسى ما قدمته وتقدمه المملكة من مشاريع في كافة القطاعات الصحية للشعب اليمني.





وتقدم الخنبشي بالشكر والتقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده على جهودهم في دعم القطاع الصحي اليمني.





وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق لمكافحة تفشي فيروس كورونا والحد من آثاره الخطيرة.





كما قامت المنظمة الدولية للهجرة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية على مخيمات النازحين في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفادت منها 790 أسرة.





وتهدف المنظمة من خلال دعم المركز إلى تقديم شتّى المعونات الإغاثية للأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق في جميع مناطقه دون تمييز.





ويشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بادر منذ تأسيسه بتنفيذ مشاريع وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة للأشقاء في جميع المحافظات اليمنية بلغت 491 مشروعًا ، وذلك استشعارًا منه بأهمية رفع المعاناة عنهم جرّاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.