السعودية تتخطى مؤشر الخطر.. خريطة إصابات كورونا فى المملكة

سجلت المملكة العربية السعودية تعافيا كبيرا من فيروس كورونا متفوقا فى الحصيلة على عدد الإصابات التى شهدتها الفترة الأخيرة وبذلك تكون المملكة قد تخطت مؤشر الخطر.





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وحول خريطة الإصابات بمدن المملكة، أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الجمعة، تسجيل 822 إصابة جديدة وتعافي 1099 ووفاة 33. وسجلت جدة 48 إصابة جديدة، ومكة المكرمة 48، والدمام 45 والرياض 41.









وبلغ إجمالي الحالات حتى الآن في المملكة، 319141، وإجمالي حالات الشفاء 295063، وإجمالي الوفيات 4015.





هذا وتبلغ الحالات النشطة 20063، والحالات الحرجة 1484. والملفت أن السعودية بدأت منذ الأحد بتسجيل أدنى رقم إصابات بكوفيد 19 منذ منتصف إبريل الماضي.





وذكر متحدث وزارة الصحة لدكتور محمد العبد العالي، في وقت سابق، "أن نصف الحالات التي تُرصد حاليًا بالرغم من الانخفاض، ارتبطت بعدم التزام البعض من فئة الشباب بالإجراءات الوقائية".





وشدد على أن "العودة بحذر للأماكن العامة أمر مهم جدًا، وتعني تطبيق الاحترازات البسيطة جدًا ذات النتائج الكبيرة"



