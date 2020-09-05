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رياضة

مكافأة ضخمة من اتحاد جدة السعودي للاعبين من أجل البقاء في الدوري

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية عن مكافأة مغرية من إدارة نادي اتحاد جدة، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ويحل الاتحاد ضيفًا على العدالة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري المحترفين.

 

وترصد إدارة الاتحاد مكافأة تتخطى 55 ألف ريال لكل لاعب، وهي المكافأة الأكبر هذا الموسم، من أجل تحفيز اللاعبين على البقاء في الدوري.

 

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في ترتيب دوري المحترفين، برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن ضمك، صاحب المركز الرابع عشر المؤهل للهبوط إلى الدرجة الأولى، بينما يتذيل العدالة ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، ليتأكد هبوطه رسميًا.

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