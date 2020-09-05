ماس كهربائي.. السيطرة على حريق مصبغة بالمحلة دون خسائر في الأرواح

نجحت الحماية المدنية بمحافظة الغربية في إخماد نيران حريق محدود بأقسام بمصبغة السجيني إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ بنطاق ابوشاهين بمدينة المحلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. بمصبغةإثرمفاجئ





تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الحريق .





كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث فضلا عن الدفع ب٣ سيارات قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو أضرار وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي .



