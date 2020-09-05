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حوادث

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق مصبغة بالمحلة دون خسائر في الأرواح

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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احمد علي
نجحت الحماية المدنية بمحافظة الغربية في إخماد نيران حريق محدود بأقسام بمصبغة السجيني إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ بنطاق ابوشاهين بمدينة المحلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الحريق .

كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث فضلا عن  الدفع ب٣ سيارات قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو أضرار وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق  حدوث ماس كهربائي .

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق التي امرت بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة .
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