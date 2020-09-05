تيلدا سوينتون تغادر فينيسيا بعد منحها الأسد الذهبى من المهرجان الإيطالي

غادرت النجمة تيلدا سوينتون فينيسيا بعد منحها جائزة الأسد الذهبى عن مجمل أعمالها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ77.
تتمتع النجمة الإنجليزية الحاصلة على جائزة الاوسكار في دور مساعد بمشوار فنى حافل، وانطلقت مسيرة "تيلدا سوينتون" تحت إدارة "دريك جارمان" في "كرافاجيو" عام1985، وستقف "تيلدا سوينتون" أمام كاميرا "دريك جارمان" سبع مرات، في أفلام مثل "آخر إنجلترا" و"قداس الحرب" و"الحديقة" و"فيتغنشتاين" و"إدوارد الثاني"، الذي توجت بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان فينيسيا عام 1991، على أدائها لدور الملكة إليزابيث.
تتمتع النجمة الإنجليزية الحاصلة على جائزة الاوسكار في دور مساعد بمشوار فنى حافل، وانطلقت مسيرة "تيلدا سوينتون" تحت إدارة "دريك جارمان" في "كرافاجيو" عام1985، وستقف "تيلدا سوينتون" أمام كاميرا "دريك جارمان" سبع مرات، في أفلام مثل "آخر إنجلترا" و"قداس الحرب" و"الحديقة" و"فيتغنشتاين" و"إدوارد الثاني"، الذي توجت بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان فينيسيا عام 1991، على أدائها لدور الملكة إليزابيث.