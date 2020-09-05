تيلدا سوينتون تغادر فينيسيا بعد منحها الأسد الذهبى من المهرجان الإيطالي

تيلدا سوينتون فينيسيا بعد منحها جائزة الأسد الذهبى عن مجمل أعمالها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ77.



تتمتع النجمة الإنجليزية الحاصلة على جائزة الاوسكار في دور مساعد بمشوار فنى حافل، و

انطلقت مسيرة "تيلدا سوينتون" تحت إدارة "دريك جارمان" في "كرافاجيو" عام1985، وستقف "تيلدا سوينتون" أمام كاميرا "دريك جارمان" سبع مرات، في أفلام مثل "آخر إنجلترا" و"قداس الحرب" و"الحديقة" و"فيتغنشتاين" و"إدوارد الثاني"، الذي توجت بفضله كأحسن ممثلة في مهرجان فينيسيا عام 1991، على أدائها لدور الملكة إليزابيث.



وتشهد الدورة 77 للمهرجان حضور فنى متواضع، بعد تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي تفاديا لإنتشار فيروس كورونا.

ويطبق المهرجان الإجراءات الإحترازية المشددة، مع الإكتفاء بنسبة حضور محددة تضمن عدم اكتظاظ القاعات، مع انتشار الكحول ومعقمات اليدين في كل مكان من أروقة المهرجان.

وتم افتتاح الدورة في الثانى من سبتمبر، وتترأس لجنة تحكيم مسابقته الرسمية النجمة كيت بلانشيت.

وتم عرض فيلم "موليكولى" للمخرج الايطالي أندريا سيجرى في حفل الافتتاح، وهو فيلم وثائقي عن فينيسيا أثناء فرض إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا.



غادرت النجمة