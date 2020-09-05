السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور بسبب فيضانات النيل والصحة العالمية تستبعد إتاحة لقاح كورونا قبل منتصف 2021.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإمارات ومصر تبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع شرق المتوسط

اتفاق بین السودان وجماعة متمردة لاستئناف محادثات للسلام

الطاقة الذرية: إيران تتجاوز في تخصيب اليورانيوم

ترامب: دول عدة تريد تحقيق السلام أسوة بمعاهدة الإمارات وإسرائيل

ترامب: لا دليل حتى الآن على تسميم نافالني









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة جديدة، مشيرةً إلى روج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات.





وذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها في كل المجالات، إضافة إلى الأوضاع بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر، والحرص المستمر على تعزيزها. وشدد على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن حكومة تقاسم السلطة في السودان وجماعة متمردة رئیسیة تنشط في المناطق الحدودیة جنوب البلاد قالتا إن الجانبین اتفقا على عقد محادثات سلام جدیدة تستضیفھا دولة جنوب السودان؛ حيث يأتي ذلك بعد أیام من توقیع الخرطوم لاتفاق سلام مع جماعات أخرى.





واتفقت الحكومة على الخطوة الأحدث مع الحركة الشعبیة لتحریر السودان- شمال التي یقودھا عبدالعزیز الحلو وھي إحدى الجماعات التي لم تشارك في توقیع اتفاق یوم الاثنین یھدف لإنھاء صراعات تأججت أثناء حكم الرئیس المخلوع عمر البشیر.





وأفادت "القبس" بأن مجلس الأمن والدفاع السوداني أعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.





ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن هناك دولا عدة تريد تحقيق السلام أسوة بالمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدًا أن المعاهدة لاقت ترحيبًا دوليًا واسعًا.





دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قولها إن إيران سمحت للوكالة بتفتيش أحد موقعين وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، في حين زاد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب، مشيرةً إلى أنها فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة.





وذكرت "الوطن" أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لا تتوقع انطلاق حملات تطعيم ضد فيروس كورونا قبل منتصف العام المقبل، مؤكدةً أن ذلك يعزوا إلى أن المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح يجب أن تستغرق وقتا أطول لمعرفة مدى حماية اللقاح بالفعل كما تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى معرفة مدى أمانه.



