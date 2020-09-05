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أخبار العالم

وزير خارجية السودان: بومبيو وضع الإزالة من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
عمر قمر الدين
عمر قمر الدين
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أ ش أ
كشف وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وضع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع، وذلك خلال زيارته الخرطوم ضمن جولته في المنطقة الشهر الماضي.

وقال قمر الدين، في حوار مع جريدة "التيار" نُشر في عددها اليوم السبت، إن بومبيو طرح، خلال زيارته إلى الخرطوم، بندين رئيسيين، أولهما التطبيع مع إسرائيل، والثاني هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أن "الأجندة وضعت البندين في سلة واحدة".

وأضاف أن رأي الحكومة السودانية كان واضحا ومتفقا عليه مسبقا، وهو أننا حكومة غير منتخبة والوثيقة الدستورية واضحة في هذه المسألة، وإلى حين اكتمال مؤسسات الحكم الانتقالي تبقى بعض الأسئلة الكبرى ليست من مهام الحكومة الانتقالية أن تتولى الإجابة عليها.

وأوضح قمر الدين "بومبيو عرض رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعوة المستثمرين الأمريكيين وكبرى الشركات للاستثمار في السودان وسمى بعض الشركات"، مؤكدا ثقته في أن السودان سيغادر القائمة بتطبيع أو بغيره.

وأشار إلى أن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية ما زالت مستمرة منذ مغادرة بومبيو، موضحا أنه لا يعتقد أن تغييرًا سيطرأ في موقف السودان، وفقًا للمعطيات الحالية، لكن ربما يدفع "اتفاق جوبا" للسلام بدماء جديدة تدعم اكتمال هياكل السلطة الانتقالية، وفي هذه الحالة سينفتح النقاش فيما يخص القضايا الكبرى، سواء التطبيع أو غيرها من القضايا.
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