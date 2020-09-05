أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

فبعد رد «سيد عبدالحفيظ» مدير الكرة بالنادي

على تصريحات رئيس أحد الأندية، الذي قال في حديثه بأن "محمود كهربا تعدى عليه بضرب القفا في مران

الأربعاء الماضي"، قال عبدالحفيظ: "إحنا شفناك وأنت بتضرب بالقفا، وفيه اتنين بس هما اللي يتكلموا عن وجع القفا، هو أنت وستاموني".