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منوعات

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
عزة عاطف
بدلًا من الاستمتاع بتبادل الأهداف داخل الملعب، دفعت أزمة "القفا" بين مسئولين كرويين جماهير ناديي (الأهلي والزمالك) لتبادل الألفاظ المهينة على مواقع التواصل، ومشاركة وقائع القفا "على حس ستاموني".

أزمة القفا تشعل السخرية
فبعد رد «سيد عبدالحفيظ» مدير الكرة بالنادي الأهلي على تصريحات رئيس أحد الأندية، الذي قال في حديثه بأن "محمود كهربا تعدى عليه بضرب القفا في مران الأهلي الأربعاء الماضي"، قال عبدالحفيظ: "إحنا شفناك وأنت بتضرب بالقفا، وفيه اتنين بس هما اللي يتكلموا عن وجع القفا، هو أنت وستاموني".

أزمة القفا تشعل السخرية
فمن هو ستاموني الذي اشتعلت به مواقع التواصل؟

علقت شخصية الريس «ستاموني» في أذهان الكثيرين منذ عرض فيلم «الكيف» لبطله "المزاجنجي" النجم الراحل «محمود عبدالعزيز»، فقصيدته الشهيرة للـ"قفا" عاشت إلى يومنا هذا رغم وفاة صاحبها فنان الكوميديا الراحل «فؤاد خليل»، الذي قال فيه المزاجنجي جملته المعروفة "بحبك يا ستاموني.. مهما الناس لاموني".
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أزمة القفا تشعل السخرية
رحل الفنان «فؤاد خليل» عن عالم السينما المصرية بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت ما يقرب من 8 سنوات، وتوفي في 9 أبريل عام 2012، ورغم صغر أدواره إلا أن جمله الشهيرة لم ترحل عن الأذهان برحيله، والتي كانت أبرزها مشهد فيلم «جاءنا البيان التالي» يردد فيه غنوة "الحياة حلوة بس نفهمها" أثناء حفر "بيسين لأبنائه وسط القمامة" سخرية منه بما يروجه الإعلام عن رفاهية المواطن.


وقد أحيى رواد مواقع التواصل روح الريس ستاموني بعد تراشق الألفاظ بين الجماهير إثر تصريحات اثنين من مسئولي الكرة المصرية، مما دفع الكثيرون بإعادة تداول قصيدة "القفا" على نطاق واسع.


جدير بالذكر أن المستشار «مرتضى منصور» كان قد أشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة TEN أن "محمود كهربا قام بالتعدي على سيد عبد الحفيظ في مران الأهلي"، مما دفع سيد عبدالحفيظ بإصدار رد غير مباشر شبه فيه واقعة شهيرة بقفا "ستاموني".


أزمة القفا تشعل السخرية
قائلًا عبر قناة الأهلي: "سأرد على أمر ما لأنه تم ذكر اسمي فيه، هناك رئيس نادي قال إن كهربا قام بضربي بـ القفا، سأقول له أن أكتر حد يحس بوجع القفا هو انت وستاموني".
أزمة القفا تشعل السخرية
أزمة القفا تشعل السخرية
أزمة القفا تشعل السخرية
أزمة القفا تشعل السخرية
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