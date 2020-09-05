بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة اليابانية في الوادي الجديد اليوم

تستقبل مراكز التطوير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ الوادي الجديد اعتبارًا من اليوم، السبت، أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمدرسة المصرية اليابانية والمقامة بمدينة الخارجة.





وأكد الدكتور جمال حسن محمد، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان صحفي، أن الهدف من فتح مراكز التطوير بالمديرية هو التيسير على أولياء الأمور وحل جميع المشكلات التي قد تقابلهم عند عملية التسجيل من قبل مجموعة من المختصين بمراكز التطوير والذين جرى اختيارهم بعناية من ذوى الخبرات.





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وأشار جمال إلى أن هذه المدرسة من شأنها تقديم خدمة متميزة للطلاب منها تنمية قدراتهم من خلال التفكير والابتكار، إضافةً إلى الاهتمام بإعداد وبناء شخصية الطالب وجعلها شخصية مبتكرة تحمل قيم وسلوكيات إيجابية من خلال أنشطة "التوكاتسو" التى يعتمد عليها نظام التعليم بالمدرسة.





يذكر أن المدرسة تقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والتى تتكون من 3 طوابق وتحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف للأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة.



