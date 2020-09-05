AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة اليابانية في الوادي الجديد اليوم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
تستقبل مراكز التطوير بديوان عام مديرية التربية والتعليم بـ الوادي الجديد اعتبارًا من اليوم، السبت، أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمدرسة المصرية اليابانية والمقامة بمدينة الخارجة.

وأكد الدكتور جمال حسن محمد، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فى بيان صحفي، أن الهدف من فتح مراكز التطوير بالمديرية هو التيسير على أولياء الأمور وحل جميع المشكلات التي قد تقابلهم عند عملية التسجيل من قبل مجموعة من المختصين بمراكز التطوير والذين جرى اختيارهم بعناية من ذوى الخبرات.

اِقرأ أيضًا

وأشار جمال إلى أن هذه المدرسة من شأنها تقديم خدمة متميزة للطلاب منها تنمية قدراتهم من خلال التفكير والابتكار، إضافةً إلى الاهتمام بإعداد وبناء شخصية الطالب وجعلها شخصية مبتكرة تحمل قيم وسلوكيات إيجابية من خلال أنشطة "التوكاتسو" التى يعتمد عليها نظام التعليم بالمدرسة.

يذكر أن المدرسة تقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، والتى تتكون من 3 طوابق وتحتوى على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف للأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة.

بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة اليابانية في الوادي الجديد اليوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خيانة للأمانة.. قرارات صارمة بشأن زراعة الأرز المخالف في الوادي الجديد

غدا.. إطلاق قافلة بيطرية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالوادي الجديد

زراعة الوادي: توفير تقاوي بطاطس محسنة وراثياً للمزارعين

نائب محافظ الوادى الجديد تناقش المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 256 مليون جنيه

تعليم الوادي الجديد: تكريم الموهوبين بمسابقة النجوم

جامعة الوادي الجديد: بدء تسليم إفادات التخرج للعام الدراسي الجامعي 2019 - 2020

ترشيحاتنا

وليد شعبان: هدف دجلة في مرمى الأهلي صحيح

أبرحه ضربًا.. شاهد عسكري أبيض يجلس على صدر رجل أسود مريض عقليًا| فيديو

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تكسر حاجز الـ 63 مليون مشاهدة

نجم الزمالك: التحكيم سبب تفوق الأهلي.. و60% من بطولاته بالحكام‏

بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

ديسابر: رمضان صبحي وأحمد فتحي لا يكفيان بيراميدز للتتويج بالألقاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور