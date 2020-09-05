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رياضة

لم يظهر في التدريبات.. ميسي يواصل تمرده على برشلونة رغم إعلان استمراره

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، غيابه عن تدريبات البارسا، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، في استعدادات الفريق الكتالوني، للموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لبرنامج الـ "تشيرينجيتو" الإسباني، فإن ميسي حتى هذه اللحظة لم يظهر في تدريبات برشلونة صباح اليوم السبت، ولم يحضر اختبارات فحص فيروس كورونا.

وكان ميسي، قد أعلن أمس، الجمعة، بقائه رسميًا مع برشلونة في الموسم الجديد، بعد أن كان يرغب الرحيل هذا الصيف مجانًا، دون اللجوء للشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو.

ورغم إعلان استمراره، إلا أن ميسي شن هجومًا قويًا على إدارة النادي الكتالوني، بقيادة جوسيب بارتوميو.
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