في اليوم العالمي للسمبوسك.. طرق مختلفة لتجهيزها وحشوها

يصادف اليوم، السبت 5 سبتمبر، اليوم العالمي للسمبوسك وتعد من الأطباق الجانبية الشهيرة في الوطن العربي.









ويحرص الكثير من الأشخاص على تناول السمبوسك نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتميز السمبوسك بأنه يمكنك إضافة الحشو المفضل لك.









قدم الكثير من الشيفات مجمعة مختلفة ومتنوعة من حشوات السمبوسك ، ونستعرض بعضها فيما يلي:







طريقة عمل عجينة السمبوسك للشيف نجلاء الشرشابي

مقادير عجينة السمبوسك

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة صغيرة خل

ماء

نشا

زيت









طريقة تحضير عجينة سمبوسك

- يخلط الدقيق والخل والملح والماء حتى الحصول على عجينة

- تقطع كرات وتترك لترتاح ثم تفرد وتدهن بالزيت وترش بالنشا

- ترص أربع طبقات من العجينة مع عدم دهن وجه الطبقة الرابعة بالزيت وتفرد مرة أخرى

- توضع طبقات العجينة فى طاسة على النار ثم تقلب على الوجه الآخر

- تقطع شرائح وترص بين أكياس بلاستيكية وتحفظ فى الفريزر حتى الاستخدام









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طريقة عمل سمبوسك هندى للشيف شربيني

مقادير سمبوسك هندى

عجينة سمبوسك

جزر

بسلة

بطاطس

كركم

كارى

بصل

ثوم

كمون

شطة

ملح

فلفل

زيت











طريقة تحضير سمبوسك هندى:

- يوضع الجزر والبسلة والبطاطس والبصل والثوم والكارى والتوابل وتهرس جميع الخضراوات

- تحشى عجينة السمبوسك بالخليط وتقلى فى الزيت وتقدم









طريقة عمل سمبوسك بالعدس للشيف شربيني

مقادير سمبوسك بالعدس للشيف شربيني

عدس بني

سمبوسك

بسلة

جزر

بصل أحمر

فلفل ألوان

ثوم مفروم

فلفل حار

كمون

زيت زيتون

دقيق

زيت

ملح فلفل أسود ماء











طريقة تحضير سمبوسك بالعدس:

- افرمي الثوم مع البصل، ثم ضعيهم في طاسة بها زيت زيتون على النار

- اسلقي العدس الأسود ثم ضيفيه إلى الجزر والبسلة

- قلبيها جيدا، ثم اضيفي الفلفل الألوان والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل

- احشي السبموسك بالخليط المعد، واقليها في زيت غزير ساخن، ثم قدميها









طريقة عمل سمبوسك بالجمبري والجبنة للشيف شربيني

مقادير سمبوسك بالجمبري والجبنة

عجينة سمبوسك

زيت عباد الشمس

جمبري حجم صغير

فلفل ألوان مفروم صغير

بصل

ثوم مفروم

كمون

بهارات

مكعب مرق

جبنة شيدر

جبنة موتزاريلا











طريقة تحضير سمبوسك بالجمبري والجبنة

- يشوح الثوم والبصل مع زيت عباد الشمس

- يضاف الجمبري ويشوح جيدا

- يضاف الفلفل الألوان ثم يضاف الكمون والبهارات ومكعب المرق

- يضاف الجبن ثم تحشى السمبوسك بحشوة الجمبري

- تقلى السمبوسك في زيت عباد الشمس حتى تصل إلى اللون الذهبي

- وتقدم



