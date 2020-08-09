فى اليوم العالمى للأرز باللبن .. إليك وصفات غير تقليدية أبرزها السمبوسك والكاسترد

يحتفل العالم فى اليوم باليوم العالمى للأرز باللبن وهو من الأكلات المغذية والشهية في نفس الوقت كما أنه يتميز بسهولة إعداده فى المنزل فى وقت قصير جدا. ابتكر خبراء الطهي أصنافا وأنواعا كثيرة من أطباق الحلوى للأرز باللبن لذا نعرض لكم فى السطور التالية أبرز هذه الوصفات غير تقليدية.

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طريقة عمل الأرز باللبن والجيلى للشيف نجلاء الشرشابي مقادير الأرز باللبن بالجيلي 2 باكو جيلى فراولة كوب ماء ساخن كوب أرز لتر لبن 2 ملعقة كبيرة نشا سكر حسب الرغبة جوز هند التزيين جوز هند زبيب طريقة عمل الأرز باللبن بالجيلى - ضعى الأرز فى ماء ساخن لـ السلق بحيث يكون لكل كوب أرز 4 أكواب ماء - أضيفى الأرز المسلوق إلى اللبن على النار ثم ضعى السكر المذاب فى القليل من اللبن والسكر. - اتركى الخليط حتى الغليان وأضيفى جوز الهند وقلبى الجيلى فى الماء على النار ثم أضيفي للأرز. - ضعيه فى كاسات التقديم ودعيه يبرد تماما ثم زينيه بالزبيب وجوز الهند وقدميه.

إقرأ أيضا : طريقة تحضير الاندومى.. هتعمليه في البيت أحلى من الجاهز طريقة عمل سمبوسك الأرز باللبن

للشيف غادة جميل

مقادير سمبوسك بالأرز باللبن :

أرز باللبن

عسل نحل

قراصيا

سمسم

زيت للقلي

طريقة عمل سمبوسك الأرز باللبن :

- جهزى الارز باللبن بالطريقة العادية واخلطيه مع العسل بكمية جيدة حسب الرغبة

- خففي العسل الأبيض بالقليل من الماء الدافىء ثم ا حشى السمبوسك بخليط القراصيا و الأرز باللبن.

- اغلقي طرف السمبوسك بخليط الماء والدقيق أو خليط الماء والنشا حسب الرغبة ويمكن ايضا بالماء فقط.

- اقلى السمبوسك في الزيت ثم ضعيها في خليط العسل ورشي عليها السمسم.





طريقة عمل الأرز باللبن بمهلبية قمر الدين

للشيف غادة جميل

مقادير الأرز باللبن بمهلبية قمر الدين

2 كوب عصير قمر الدين

3 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب ماء

بندق

فستق

أرز باللبن

طريقة عمل الأرز باللبن بمهلبية قمر الدين

- قلبي عصير قمر الدين مع النشا والسكر والماء ثم ضعيهم على النار واستمرى فى التقليب حتى الغليان.

- انتظرى حتى يصبح قوام القمر دين سميك بعض الشئ ثم انزليه من على النار.

- ضعى الأرز باللبن في كاسات التقديم حتى المنتصف ثم ادخليه في الثلاجة حتى يتماسك ثم ضعى طبقة من المهلبية وزينيه بالفستق.





طريقة عمل الأرز باللبن بالكاسترد

مقادير بالأرز باللبن بالكاسترد

كاسترد جاهز

لبن

جيلي فراولة جاهز

أرز

لبن

كريمة

سكر

فانيلا سائلة

طريقة عمل الأرز باللبن بالكاسترد

- ضعى طبقة من الكاسترد في كاس التقديم وتترك لتبرد في الثلاجة و يسوى الارز على النار في كمية قليلة من الماء حتى يتشربها تماما.

- أضيفي عليه اللبن والكريمة والسكر والفانيلا ويقلب جيدا حتى ينضج وا تركيه حتى يبرد ثم يوضع على الجيلى بالكاسترد ويقدم .









للشيف نورا السادات