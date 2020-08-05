طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة

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طريقة تحضير الرنجة للشيف شربيني

مقادير

رنجة

طماطم

بصل احمر

بصل اخضر

كمون

عصير ليمون

خل

زيت زيتون

خيار

فلفل ألوان

فلفل حار

بطاطس مسلوقة

ملح فلفل اسود

خس للتقديم





طريقة تحضير الرنجة للأكل

* تشوى الرنجة على النار ثم تقطع بعد ذلك قطع صغيرة

* توضع الرنجة مع البصل الاخضر والاحمر المكعبات ثم البطاطس المسلوقة وتقلب جيدا

* نضع الخيار والفلفل الحار ثم الطماطم و الفلفل الالوان .

* ضع عصير الليمون مع الخل والكمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود ثم يوضع على السلطة ثم قدميه مع الخس.