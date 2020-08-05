AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:04 م
طريقة تحضير الرنجة
طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة
Advertisements
اسماء محمد
تعد الاسماك الدهنية الملحة من أكثر الأطعمة الشهية التى يحبها الجميع لذا تبحث النساء عن طريقة تحضير الرنجة بشكل كبير لإيجاد وصفات متعددة ومتنوعة لهذه الأكلة اللذيذة والمفيدة فى نفس الوقت .

ولكى نضمن مساعدة اكثر نعرض فى هذا التقرير طريقة تحضير الرنجة بعدة وصفات متنوعة اهمها الرنجة بالطحينة والرنجة المدخنة بخطوات اشهر الشيفات.
إقرأ أيضا
طريقة تحضير الرنجة للشيف شربيني
مقادير 
رنجة 
طماطم 
بصل احمر 
بصل اخضر 
كمون 
عصير ليمون 
خل 
زيت زيتون 
خيار 
فلفل ألوان 
فلفل حار 
بطاطس مسلوقة 
ملح فلفل اسود 
خس  للتقديم

طريقة تحضير الرنجة للأكل 
* تشوى الرنجة على النار ثم تقطع بعد ذلك قطع صغيرة
* توضع الرنجة مع البصل الاخضر والاحمر المكعبات ثم البطاطس المسلوقة وتقلب جيدا
* نضع الخيار والفلفل الحار ثم الطماطم و الفلفل الالوان .
* ضع عصير الليمون مع الخل والكمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود ثم يوضع على السلطة ثم قدميه مع الخس.
أقرأ أيضا 
طريقة تحضير الرنجة بالطحينة
للشيف نجلاء الشرشابى 
مقادير رنجة بالطحينة
رنجة طحينة 
2 ملعقة 
خل 
ثوم مفروم 
ليمون 

طريقة تحضير رنجة بالطحينة
* اخلط 2 ملعقة خل و الثوم المفروم والليمون و تقلب جيدا ثم ضيف الطحينة
* ضعيهم على الرنجة فى بولة و تقلب جيدا و تهرس بالشوكة و يتم التقديم.
إقرأ أيضا 
طريقة تحضير الرنجة المدخنة
للشيف هشام السيد 
مقادير الرنجة المدخنة
بصلة 
رنجة مدخنة 
خيار 
طماطم 
جزر 
شبت 
زيت زيتون 
ليمون 
ثوم 
ملح فلفل أسود 

طريقة تحضير الرنجة المدخنة
* قطعي الطماطم والخيار  والجزر والطماطم والبصل والشبت واخلطيهم جيدا.
* شوحي الرنجه في زيت الزيتون مع الثوم وضيفي عليها الليمون ثم ضيفيها علي الخضروات وقلبيهم جيدا وتقدم.

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة
طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة
طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.. تحضير الطماطم المخللة.. فيديو

غير تقليدية.. طريقة عمل رنجة مقلية ..فيديو

طريقة عمل فول إسكندراني بالعدس بأسهل الخطوات ..فيديو

ترشيحاتنا

تأثيرها يفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات.. تحذير يمني من كارثة كبرى

كمامة داخل قطعة دجاج.. طفلة كادت أن تموت بسبب وجبة من مطعم شهير| فيديو

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

بعد الهجوم عليه.. محمد رمضان يتضامن مع لبنان مجددا

كواليس حبس حنين حسام ومودة الأدهم.. إحداهما تلقت 66 تحويلا بنكيا من قطر وإسرائيل وتركيا.. والأخرى غرضها إغواء الشباب والتحريض على البغاء

ما بعد الكورونا.. 5 حيل لتقي نفسك من الأمراض وتعزز مناعتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها