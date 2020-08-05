طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة

تعد الاسماك الدهنية الملحة من أكثر الأطعمة الشهية التى يحبها الجميع لذا تبحث النساء عن طريقة تحضير الرنجة بشكل كبير لإيجاد وصفات متعددة ومتنوعة لهذه الأكلة اللذيذة والمفيدة فى نفس الوقت .
ولكى نضمن مساعدة اكثر نعرض فى هذا التقرير طريقة تحضير الرنجة بعدة وصفات متنوعة اهمها الرنجة بالطحينة والرنجة المدخنة بخطوات اشهر الشيفات.
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طريقة تحضير الرنجة للشيف شربيني
مقادير
رنجة
طماطم
بصل احمر
بصل اخضر
كمون
عصير ليمون
خل
زيت زيتون
خيار
فلفل ألوان
فلفل حار
بطاطس مسلوقة
ملح فلفل اسود
خس للتقديم
طريقة تحضير الرنجة للأكل
* تشوى الرنجة على النار ثم تقطع بعد ذلك قطع صغيرة
* توضع الرنجة مع البصل الاخضر والاحمر المكعبات ثم البطاطس المسلوقة وتقلب جيدا
* نضع الخيار والفلفل الحار ثم الطماطم و الفلفل الالوان .
* ضع عصير الليمون مع الخل والكمون وزيت الزيتون وملح وفلفل اسود ثم يوضع على السلطة ثم قدميه مع الخس.
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طريقة تحضير الرنجة بالطحينة
للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير رنجة بالطحينة
رنجة طحينة
2 ملعقة
خل
ثوم مفروم
ليمون
طريقة تحضير رنجة بالطحينة
* اخلط 2 ملعقة خل و الثوم المفروم والليمون و تقلب جيدا ثم ضيف الطحينة
* ضعيهم على الرنجة فى بولة و تقلب جيدا و تهرس بالشوكة و يتم التقديم.
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طريقة تحضير الرنجة المدخنة
للشيف هشام السيد
مقادير الرنجة المدخنة
بصلة
رنجة مدخنة
خيار
طماطم
جزر
شبت
زيت زيتون
ليمون
ثوم
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير الرنجة المدخنة
* قطعي الطماطم والخيار والجزر والطماطم والبصل والشبت واخلطيهم جيدا.
* شوحي الرنجه في زيت الزيتون مع الثوم وضيفي عليها الليمون ثم ضيفيها علي الخضروات وقلبيهم جيدا وتقدم.