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طريقة تحضير شوربة المشروم الدايت

السبت 11/يوليه/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سهام سوقية ، خبيرة التغذية عبر صفحتها على "الفيسبوك"،طريقة تحضير عمل شوربة المشروم الدايت بطريقة صحية.


كوب فطر
شرائح بصل مفروم
نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس
ملعقة صغيرة من الزيت
2 ملعقة كبيرة دقيق أسمر
4 كوب ماء
3 ملعقة كبيرة حليب بودرة منزوع الدسم
رشة صغيرة من الملح
فلفل أسود
1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

١- ضعى وعاء على النار قومي بتسخين الزيت ثم شوحي فيه البصل والثوم
٢- ثم قومي بإضافة الفطر و قلّبي لدقائق قليلة
٣- اضيفي الدقيق و قلّبي لمدة دقيقتين بسرعة
٤- ثم قومي بإذابة الحليب فى كوب ماء دافئ و يتم اضافة الحليب مع باقى كمية الماء.
٥- قومي بالتقليب حتى تمام ذوبان الدقيق و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان ثم خففي النار و أضيفى الملح و الفلفل و دعيه حتى يصبح قوام الشوربة سميكًا.
عند التقديم أضيفي البقدونس للتزيين
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