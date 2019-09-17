طريقة عمل النودلز بالجمبرى .. 7 وصفات لمحترفي الطهي .. صور

يعد النودلز بالجمبرى من اكثر الاكلات التى تحتوى قيمة غذائية عالية جدا حيث ان الجمبرى من أفضل الأطعمة المفيدة للمخ والجسم وفى نفس الوقت غير مكلف لانه يمكن عمله بكمية قليلة جدا من الجمبرى تكفى لعدة افراد داخل الأسرة واضافة النودلز لها مع اطعمة اخرى مما جعل الخبراء يتفننون فى طريقة عمل النودلز بالجمبرى ويبتكرون عدة أصناف مختلفة منها .



نقدم فى هذا التقرير طريقة عمل النودلز بالجمبرى بـ 7 وصفات مختلفة لمحترفي الطهى بمصر: أبرزها النودلز بالجمبري والخضار والنودلز الصيني .



طريقة عمل النودلز بالجمبري لرانيا الجزار

مقادير نودلز بالجمبرى :

سمسم

نودلز

بصلة

أرز

زيت طهى

ملعقة ك صويا صوص لايت

ملعقة ك اويستر صوص

2 ملعقة ك كاري

ملعقة ك زيت

ثوم مفروم

فلفل احمر حار

شرائح زنجبيل طازج مبشور

شرائح فلفل الوان

4 بصلات خضر

جمبرى جامبو بالقشر

بيضة كبيرة مخفوقة

كزبرة خضراء مفرومة

ملح فلفل أسود



طريقة عمل نودلز بالجمبرى :

* ضعى ملح وفلفل على الجمبري ثم حمرى فى الزيت ، وفى نفس الوقت ضعى النودلز فى اناء اخر به ماء ساخن ثم يصفى.

* تخلط الصويا صوص والأويستر صوص والكاري وزيت السمسم

* يرفع الجمبري ثم يشوح البصل مع الثوم والشطة والجنزبيل

* واضيفي الفلفل الرومى ويقلب مع النودلز ثم نضع خليط الصويا مع الاويستر صوصثم البيضة ونقلب ثم نضع الجمبري ثم باقي خليط الاويستر صوص

* ونضيف البصل الأخضر والكزبرة ونقلب جيدا ثم نضع في طبق التقديم

* ويقدم ساخنا مزين بالبصل الاخضر



طريقة عمل نودلز بالجمبري والخضار للشيف شربيني

مقادير نودلز بالجمبري والخضار :

زيت

جمبري صغير

ثوم

فلفل الوان

بصل اخضر

فاصوليا جزر

نودلز

صلصة حارة

مرقة

ملح - فلفل بصل



طريقة عمل نودلز بالجمبري والخضار :

* قطعي البصل جوليان وضعيه في طاسة بها زيت ساخن ثم اضيفي اليها الثوم المفروم وكعب مرقة واتركيها حتى يتغير لونها

* ابشري الجزر ثم اضيفيه للطاسة ثم الفاصوليا الخضراء

* قطعي الفلفل الألوان شرائح رفيعة واضيفيه للطاسة

* اضيفي البصل الأخضر المقطع والجمبري والصلصة الحارة والملح والفلفل

* ضعي النودلز في وعاء ساخن مدة 10 دقائق وقلبيها جيدا وتقدم ساخنة.



طريقة تحضير نودلز بالجمبرى للشيف شربيني

مقادير نودلز بالجمبرى :

نودلز

كوسة

جمبرى

عصير ليمون

بابريكا

زيت ذرة

ثوم شطة

خل عنب

بصل اخضر



طريقة تحضير نودلز بالجمبرى :

* قطعي الكوسة شرائح رفيعة وتترك لتتصفى

* قطعي البصل الاخضر ويفرم الثوم فى الكبة ثم يشوحوا مع الزيت

* تبلى الجمبرى بالبابريكا والفلفل الحار ويشوحوا مع الثوم

* ضيفى اليه الكوسة ويقلبوا جيدا حتى يكتملوا النضج ثم يقدم .



طريقة عمل النودلز الصيني بالجمبري لـ هشام السيد

مقادير نودلز الصيني بالجمبري

جمبري صغير

نودلز

بصل أخضر

جزر

بيضة

صويا صوص

ملح فلفل



طريقة عمل النودلز الصيني بالجمبري

* قطعي البصل و الجزر لعيدان

* باستخدام الووك شوحي الثوم فى زيت عادى على النار

* ضيفي الجمبرى ثم البصل و الجزر و الملح و الفلفل

* ضيفي المكرونة و الصويا صوص و قلبي لمدة دقيقة و نصف، وضعى البيضة واتركيه حتى ينضج.



طريقة عمل نودلز صيني بالجمبري لـ نرمين هنو

مقادير نودلز صيني بالجمبري :

زيت

رشة ملح

معجون الشطة

2 فلفل أحمر حار

1 ملعقة صغيرة

3 بصلات شرائح

" للصوص "

5 ملعقة كبيرة صويا صوص

1 و 1/2 ملعقة كبيرة

صويا صوص غامق

1 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة صوص سمك

رشة ملح

2 ملعقة فلفل أبيض بودرة

1/2 كوب حليب جوز الهند

" للنودلز"

12 قطعة جمبري

50 جرام نودلز

أرز

100 جرام سجق

1 كوب براعم الفول

ربع كوب براعم الثوم

3 ثوم مفروم



طريقة عمل نودلز صيني بالجمبري

معجون الشطة

* تهرس كل المقادير في محضرة الطعام وتطهى على النار مع الزيت لدقائق ثم ترفع عن النار



الصوص

* يخلط الصويا صوص مع السكر والملح وصوص السمك والصويا صوص الغامق والفلفل الأبيض وحليب جوز الهند

* في مقلاة يضاف السجق والجمبري وتشوح ضعى الصوص على الجمبري ثم النودلز وتقلب جيدا.

* يضاف معجون الشطة ويزين بالبقدونس "حسب الرغبة "



طريقة عمل الجمبرى مع النودلز لـ نرمين هنو

مقادير نودلز بالجمبري

كيس نودلز الارز

ربع كيلو جمبري مقشر

3 ملعقة كبيرة دقيق

ربع كوب

فول سوداني محمص مجروش

6 بصل أخضر

بصلة شرائح رفيعة

جزرة شرائح طويلة ورفيعة

2 ملعقة كبيرة صلصة السمك

2 ملعقة صلصة محار

2 ملعقة كبيرة خل الأرز

2 ملعقة كبيرة ليمون

مرقة

4 ملعقة كبيرة زيت

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة سكر

ملح وفلفل



طريقة عمل الجمبرى مع النودلز :

* ضعى الزيت مع الجزر وقلبي جيدا ثم اضيفي البصل والجمبري وقلبي جيدا .

* يضاف الثوم المفروم ويقلب مع صلصة السمك وصوص المحار والخل

* تذوب ملعقة دقيق في قليل من الماء ويضاف إلى الخليط في الطاسة

* يضاف الليمون والبصل الأخضر ورشة فول سوداني محمص وتنقع النودلز في ماء ساخن وتصفى.

* نضع النودلز على الجمبرى والخضار وتقلب جيدا.