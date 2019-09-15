طريقة عمل النودلز بالخضار .. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية

تتميز طريقة عمل النودلز بالخضار بأنها تجمع بين المذاق الشهى والفوائد الغذائية مما يجعلها وجبة مثالية للجميع خاصة الأطفال الذين لا يحبون تناول الخضار أو الأطعمة الصحية المفيدة حيث أن النودلز من أكثر الأكلات التى يعشقها الصغار ويحبون تناولها باستمرار.



ونقدم لكم طريقة عمل النودلز بالخضار بـ 7 وصفات متنوعة أبرزها النودلز بالخضار والدجاج والنودلز بالخضار والصويا صوص والنودلز بالخضار واللحم والنولدز المقلية.



طريقة عمل نودلز بالخضار والدجاج للشيف شربيني

مقادير النودلز بالخضار والدجاج:

صدور دجاج

ورق لورا

نودلز

ملح فلفل

بصل

جزر

كرفس



طريقة عمل النودلز بالخضار والدجاج :

* اسلقي صدور الدجاج و ورق لورا وحبهان وملح وفلفل .

* قطعى الجزر والكرفس والبصل والثوم فى الكبة .

* اضيفي الخضار المجروش على صدور الدجاج على النار.

* بعد ان يغلى الخضار والدجاج اضيفي النودلز واتركيها لتنضج ثم قدميها.



طريقة عمل نودلز بالخضار الصيني لماجي حبيب

مقادير نودلز بالخضار والصويا صوص

نودلز شفاف

صويا صوص

شرائح طويلة جزر

كرات أفرنجى

شرائح طويلة كوسة

زنجبيل بودرة

ثوم بودرة

زيت زيتون

ملح فلفل أسود

شايفز للتزيين



طريقة عمل نودلز بالخضار والصويا صوص :

* اسلقي النودلز فى ماء ساخن ثم قطعى الكرات الأفرنجى والفلفل الأخضر.

* ضعى الخضار مع النودلز فى الماء الساخن على النار لمدة دقائق قليلة .

* أضيفى الصويا صوص مع بودرة الثوم والزنجبيل البودرة ثم مزيج الصويا والنودلز.

* قدميها وزينيها بأوراق التشايفز ثم اضيفي زيت زيتون على الوجه ليعطيها نكهة مميزة.



طريقة عمل نودلز بالخضار والصويا اميرة شنب

مقادير نودلز بالخضار والصويا

نودلز مسلوقة

2 كوب كرنب ابيض مبشور

ماء

ملعقة كبيرة

سكر بني

2 ملعقة صغيرة جنزبيل مبشورة

فلفل اسود

2 ملعقة كبيرة

3 عيدان كرفس شرائح

زيت زيتون

ربع كوب صويا صوص

3 فص

ثوم مفروم

بصل مفروم





طريقة عمل نودلز بالخضار والصويا

* ضعى زيت وثوم وجنزبيل وبصل وكرفس فى طاسة على النار .

* اضيفي السكر البني والصويا صوص والكرنب ويقلبوا مع فلفل اسود وقلبي جيدا .

* ضعى القليل من الماء والنودلز المسلوقه وقلبي حتى تمتزج المكونات ثم يقدم ساخنة .



طريقة عمل نودلز بالخضار اميرة شنب

مقادير نودلز الخضار

فلفل الوان شرائح

بصل شرائح

نودلز بيض

جنزبيل مفروم

ثوم مفروم

زبدة

ماء

فول سودانى

صويا صوص

زيت سمسم



طريقة عمل نودلز بالخضار اميرة شنب:

* ضعى النودلز فى ماء ساخن حتى يسلق تماما.

* ضعى الزيت مع الجنزبيل و الثوم ثم البصل و الفلفل واتركيه قليلا.

* ضعى النودلز ثم الزبدة والصويا صوص وقدميه ساخنا.



طريقة عمل نودلز بالخضار واللحم لغادة التلي

مقادير نودلز مع بالخضار واللحم :

500 جرام نودلز مسلوقة

2 قطعة لحم فيليه

بصل أخضر

فلفل ألوان

مشروم أسود مجفف

ثوم

زيت

ملح فلفل أسود

ملعقة كبيرة كاتشب

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

ملعقة كبيرة اويستر صوص

ملعقة كبيرة صويا صوص



طريقة عمل نودلز مع بالخضار واللحم :

* حمرى اللحم في الزيت على النار وتتبل بالملح والفلفل الأسود ثم ضعى الفلفل الالوان والبصل الاخضر .

* ضعى الثوم والجنزبيل ثم اويستر صوص والكاتشب و الصويا صوص واستمرى فى التقليب على النار.

* اضيفي المشروم مجفف اسود و النودلز عند اقتراب النضج .



طريقة عمل نودلز بالخضار والصويا صوص لوسام مسعود

مقادير نودلز بالخضار والصويا صوص :

2 باكيت نودلز

ربع كوب صويا صوص

1 ملعقة صغيرة عسل ابيض

نصف كوب زبدة فول سودانى

مرقة

جزر



طريقة عمل نودلز بالخضار والصويا صوص :

* قومى بتقطيع الجزر مكعبات صغيرة و يسلق مع النودلز فى الماء



* لـ عمل الصوص :

* قومى بتسييح زبدة الفول سودانى مع الصويا صوص و العسل

* ضيفى ا ليها النودلز و تقلب جيدا ثم تقدم مع كزبرة فريش بالهنا



طريقة عمل نودلز مقلية مع الخضار لـ نورا السادات

مقادير نودلز مقلية مع الخضار :

نصف كيس نودلز بالبيض

مشروم مقطع

فلفل أخضر مقطع

ربع حبة بصل أبيض مقطع

خس

خس كالي

جزر مقطع لحم مقطع شرائح رفيعة بالثوم

والملح والفلفل

6 ملعقة صغيرة

صويا صوص

زبدة

مكعب

مرقة

4 فصوص ثوم مفروم

بقدونس طازج

ماء مغلي

فلفل أسود



طريقة عمل نودلز مقلية مع الخضار

* ضعى النودلز في ماء مغلي ثم تصفى جيدا.

* حمري اللحم المتبل بالثوم في القليل من الزيت الساخن .

* اضيفي قليل من الماء بعد ان تحمر لعمل صوص

* في طاسة على النار اسكبي الزيت مع الزبدة ثم الثوم المفروم ثم البصل والجزر.

* ضعى الفلفل مع الاحتفاظ بكمية قليلة لاضافتها طازجة للخليط

* قطعى الخس بنوعيه ويضاف الى الطاسة ثم يضاف زيت و رشة فلفل أسود

* أضيفي زبدة مع زيت مع ثوم مفروم في طاسة كبيرة وعميقة والبقدونس المفروم حسب الرغبة.

* اضيفي المشروم المقطع مع مكعب المرقة حتى يذبل ثم تضاف النودلز المسلوقة .

* ضعى الصويا صوص ثم الخضروات ثم اللحم المحمر حتى النضج .