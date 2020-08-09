طريقة عمل عجينة البيتزا.. وصفات مذهلة لإعدادها فى البيت

تعد طريقة عمل عجينة البيتزا من اكثر الاشياء الصعبة على النساء فى عالم المطبخ والطهى فلاتتقنها جميع السيدات وفى كثير من الاحيان تخرج بقوام او مذاق مخيب.





نقدم لكم طريقة عمل عجينة البيتزا بوصفات متنوعة بخطوات مجموعة من اشهر خبراء الطهى فى العالم العربى .









طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية





للشيف حسن

مكونات عجينة البيتزا الايطالية

2.5 كوب دقيق

معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة سكر

خميرة فورية

زبادي

ماء

بيكنج بودر

3 أو 4 ملاعق زيت كبيرة





طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية





- نضع العجانة الدقيق ثم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة كبيرة ملح ونص معلقة كبيرة سكر ونضيف الزبادى ونص معلقة من البيكنج ومعلقتين من الزيت ونبدأ بتشغيل العجانة ونضيف الماء وإذا احتاجت ماء نضيف ببطئ حسب الحاج.

- نخرج العجين ونعجن بالايدي قليلا ثم نلفها رول ونقطعها الى جزئين ونتركها ترتاح قليلا ونغطيها جيدا بكيس بلاستيك

- نرش دقيق على الرخام ونفرد العجين عليه ثم نحضر الصاج او الصينية ونحط فيها رشة دقيق ونضع العجينة بها ونتركها قليلا لترتاح ثم نبدأ فى عمل حرف العجين من الاطراف ونوزع الصوص





طريقة عمل صوص البيتزا





-نضع كوب من الكاتشب مع نص كوب من صلصلة الطماطم ونقلب جيدا ونبدأ بتوزيعهم على العجين، وفى النهاية نضع الحشو على الوجه ، يجب أن يكون الفرن علي درجة حرارة 250 قبل وضع البيتزا فيه.





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طريقة عمل عجينة البيتزا منال العالم





مكونات عجينة البيتزا منال العالم

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة بيكينج بودر

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب إلا ربع ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة عمل عجينة البيتزا منال العالم:





نحضر بولة عميقة ثم نضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا.

نضيف الماء تدريجيا مع استمرار العجن حتى نحصل على قوام متماسك وغير متلاصق.

نترك العجين مغطى بفوطة مبللة فى وعاء حتى يتضاعف حجمه بعدها نقسم العجين إلى 4 كرات ونتركها تتخمر مرة أخرى.

نفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نضعها فى صينية فرن ثم ندهنها بصلصة البيتزا ثم الحشو ثم ندخلها الفرن.





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طريقة عمل عجينة البيتزا شام الاصيل





مكونات عجينة البيتزا شام الاصيل :

4 أكواب دقيق

كوبين ماء

خميرة

كوب زيت

2بيضة





طريقة عمل عجينة بيتزا شام الأصيل:





- نخلط الدقيق والماء معا فى بولة كبيرة ونقلبهم جيدا ثم نضع كوب الزيت

- نستمر فى التقليب ثم نضع البيض ثم نعجهنهم جيدا

- نضعها فى بولة زجاج ونغطيها بالبلاستيك الشفاف ونتركها تتخمر لمدة ساعة

- بعد ذلك نتاكد من استعداد العجينة للتشكيل من خلال قطعها بالسكين فاذا لاحظنا ثقوب وعلامات التخمر بالداخل دل على انها جاهزة للتشكيل

نقسمها حسب حجم البيتزا الذى نريده ، وتصبح جاهزة للفرد وصنع البيتزا بوضع الاضافات التى نرغب فيها على الوجه.





طريقة عمل عجينة البيتزا فى البيت





مقادير عجينة البيتزا فى البيت

كيلو دقيق نصف لتر ماء 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون 2 ملعقة كبيرة خميرة ملح 2 معلقة كبيرة زبادى ملعقة صغيرة سكر مشروم طماطم فلفل الوان زعتر صلصة طماطم بصل ملح فلفل ثوم

طريقة عجينة البيتزا فى البيت:

- ضعى كل مكونات البيتزا فى العجان و تخلط جيدا ثم ترفع و تترك تتخمر ثم تفرد فى صينية الفرن المدهونة بالزيت. - حمرى البصل و الثوم مع الزعتر والطماطما وانتظرى حتى تتسبك تماما - ادهني صوص الطماطم على عجينة البيتزا ثم ضعى الحشو حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تنضج و تقدم.