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في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الأرز باللبن

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:35 م
فوائد الأرز باللبن
فوائد الأرز باللبن
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الحلويات، وخاصة الأرز باللبن، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تفيد الجسم، ووفقًا لما قدمه موقع "health benefits time"... إليكم أبرز فوائد الأرز باللبن.


- يحافظ على صحة البشرة
يحتوي  الأرز باللبن على الأحماض ومضادات الأكسدة التي تساعد البشرة بما في ذلك حمض البارا-أمينوبنزويك المرتبط بحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتقليل ظهور الشوائب والتجاعيد.


- تقوية جهاز المناعة
يحتوي الأرز على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز القوة الكلية لجهاز المناعة مما يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي قد ينتج عنه أمراض مزمنة.




- السيطرة على الكوليسترول
يساعد الأرز باللبن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية والسمنة، حيث يساعد استهلاكه على تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.


- تعزيز كثافة العظام
يحتوي الحليب المشتق من الأرز على كمية كبيرة من المعادن مثل فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد يساعد على تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.


- صحة الجهاز الهضمي
يحتوي على نقص اللاكتيز الذي يخفف من عمل الجهاز الهضمي ويعزز تحسين بيئة البكتيريا في الأمعاء مما يمنع عسر الهضم والعدوى.


- يبطئ الشيخوخة
يحتوي الأرز باللبن على محتوى غني من الاينوزيتول الذي يعزز نمو الخلايا السليمة ويبطئ عملية الشيخوخة عن طريق تعزيز الدورة الدموية، يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا ومتجانسة ومرونة أكبر.


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