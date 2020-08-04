طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة .. أشهر الأنواع بمذاق المحلات.. صور

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة لتتمكن من عملها باحترافية وتقديمها لأطفالها وأسرتها فى المنزل بدلا من الجاهزة التى فى العادة تكون مكلفة جدا وليس فى متناول الجميع شراؤها أو للتخوف من عدم جودتها من الناحية الصحية.
وعادة لا تكون الأطعمة والحلويات المصنوعة فى المنزل بنفس المذاق الشهى والشكل المثير للأصناف الجاهزة مما يجعل اتباع وصفات مضمونة لشخصيات معروفة فى مجال الطهى أمرا ضروريا عند اختيار طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة.
نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة وأشهر أنواعها: الهشة، والباردة ، والدايت، والصيامى ، وبدون لبن ، وبالزبادى.
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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة
للشيف غادة التلي
مقادير كيكة الشوكولاتة الهشة
2 و ربع كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 بيض
فانيليا
ثلاثة أرباع كوب زيت
1 و نصف كوب سكر
3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 كوب لبن للوجه
1 زبدة
100 جرام تقريبا
6 ملعقة كبيرة سكر بودرة
3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 علبة قشطة
توت مشكل
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة
* لعمل الوجه: توضع الزبدة على النار حتى تذوب ويضاف إليها السكر البودرة والكاكاو
* ترفع من النار وتضاف إليها القشطة لعمل الكيك .. يخفق السكر مع الفانيليا والبيض والزيت حتى يذوب السكر جيدا
* يخلط الدقيق مع باكينج باودر والباكينج صودا والكاكاو ثم يضاف الخليط إلى العجان بالتبادل مع اللبن
* يخلط حتى يتجانس تماما ثم يصب في قالب كيك ويدخل "فرن" درجة حرارتها 180 مئوية لمدة 45 دقيقة وتقدم مع الصوص والتوت
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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الباردة
للشيف غادة التلي
مقادير كيكة الشوكولاتة الباردة
3 كوب بسكوت قمح مطحون
100 جرام زبدة
1 كوب بندق مجروش
400 جرام جبنة كريمي
1 كريمة حشو بالشوكولاتة
نصف كيلو توت
250 جرام شوكولاتة
1 علبة قشطة للوجه
توت أسود وأحمر
نعناع أخضر
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الباردة
* يخلط البسكويت المطحون مع الزبدة و يفرد في صينية سهلة الفتح ويضغط عليه جيدا حتى يتماسك، لعمل الحشو يخفق اللبن مع بودرة كريمة الحشو باستخدام مضرب كهربائي
* يضاف إليها الجبنة الكريمي وتخفق جيدا ثم تضاف المكسرات إلى الخليط ويقلب جيدا، يصب الخليط على طبقة البسكويت في الصينية ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.
* تذوب الشوكولاتة في حمام مائي ويضاف إليها القشطة ثم يصب خليط الشوكولاتة على الكريمة. تزين بالكريمة المخفوقة والتوت وأوراق النعناع.
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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون لبن
للشيف توتا مراد
مقادير عمل كيكة الشوكولاتة:
كوب ونصف دقيق
ربع كوب كاكاو خام
معلقة صغيرة خل
معلقة صغيرة بيكنج صودا
نصف كوب زيت
نصف كوب سكر
ملعقة نسكافية
كوب ماء
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بدون لبن:
نذوّب النسكافيه فى كوب الماء ونضع كل المكونات مع بعضها ونمزجها جيدا
نمزجها بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام اكثر سمكا .
تسكب المكونات فى صينية الفرن ويتم ادخالها فى فرن ساخن حتى تمام النضج.
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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالزبادي
للشيف غادة التلي
مقادير كيكة الشيكولاتة بالزبادي
كوب دقيق
100 جرام زبدة
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
3 بيض
فانيليا
نصف كوب كاكاو
كوب سكر
نصف كوب لبن
نصف كوب زبادى
لصوص الشيكولاتة
250 جرام شيكولاتة
ثلاثة أرباع كوب زبادى
نصف كوب بندق مجروش
طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة بالزبادي
* نخفق الزبدة و السكر ثم نضيف البيض و الزبادى .. نخلط الدقيق و الكاكاو و بيكينج بودر ثم نضيفها لخليط الزبدة و السكر ثم نضيف اللبن.
* ترفع الشيكولاتة على حمام مائى على النار ثم يضاف الزبادى و البندق وتضاف الشيكولاتة فوق الكيك و تقدم بالهنا.
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة دايت
لسالى فؤاد
مقادير الكيك بالشيكولاتة دايت
كوب لبن خالى الدسم
نصف كوب زيت عباد الشمس
2 بيضة
2 كوب سكر بني
ثلاثة أرباع كوب كاكاو خام
فانيليا رشة ملح
1 و نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 و نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 و ثلاثة أرباع كوب دقيق أبيض
ثلاثة أرباع كوب ماء ساخن
" صوص الشيكولاتة"
كوب لبن خالي الدسم
4 ملعقة كبيرة كاكاو خام
عسل أبيض
فانيليا
طريقة تحضير الكيك بالشيكولاتة دايت
* ضعى البيض مع الزيت واللبن واخفقيها جيدا ثم يضاف السكر ويقلب ثم يضاف الكاكاو
* تضاف الفانيليا ورشة الملح والدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ثم الماء الساخن تدريجيا مع التقليب ثم يصب الخليط في قالب مدهون بزيت
* يدخل الفرن على حرارة 180 حتى تمام النضج وتقدم مزينة بصوص الشيكولاتة
طريقة تحضير صوص الشيكولاتة
اخلطى الكاكاو مع اللبن على النار مع التقليب حتى تغلي ثم ترفع من النار وتضاف الفانيليا وتترك قليلا ثم يضاف العسل
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة صيامي
لسالى فؤاد
مقادير كيكة شيكولاتة صيامي
ربع كوب زيت عباد الشمس
كوب سكر
1 و ربع كوب ماء
300 جرام دقيق ذاتي التخمير
رشة ملح
كاكاو
للزينة :
سكر بودرة منخول
توت أحمر و أزرق
شرائح لوز محمصة فاتح
طريقة تحضير كيكة صيامي شيكولاتة
- أذيبي السكر والزيت والماء والفانيليا والملح ثم أضيفي الدقيق واخلطيهم جيدا.
- استبدلى ملعقتين من الدقيق بملعقتين من الكاكاو لتحصلي على كيكة شيكولاتة ثم توضع فىالفرن على 180 درجة مئوية ثم زينيها وقدميها باردة.