طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة .. أشهر الأنواع بمذاق المحلات.. صور

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة وأشهر أنواعها: الهشة، والباردة ، والدايت، والصيامى ، وبدون لبن ، وبالزبادى.

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طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة

* يخلط حتى يتجانس تماما ثم يصب في قالب كيك ويدخل "فرن" درجة حرارتها 180 مئوية لمدة 45 دقيقة وتقدم مع الصوص والتوت

* يخلط الدقيق مع باكينج باودر والباكينج صودا والكاكاو ثم يضاف الخليط إلى العجان بالتبادل مع اللبن

* ترفع من النار وتضاف إليها القشطة لعمل الكيك .. يخفق السكر مع الفانيليا والبيض والزيت حتى يذوب السكر جيدا

* لعمل الوجه: توضع الزبدة على النار حتى تذوب ويضاف إليها السكر البودرة والكاكاو

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الباردة

للشيف غادة التلي

مقادير كيكة الشوكولاتة الباردة

3 كوب بسكوت قمح مطحون

100 جرام زبدة

1 كوب بندق مجروش

400 جرام جبنة كريمي

1 كريمة حشو بالشوكولاتة

نصف كيلو توت

250 جرام شوكولاتة

1 علبة قشطة للوجه

توت أسود وأحمر

نعناع أخضر

كريمة مخفوقة









طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الباردة

* يخلط البسكويت المطحون مع الزبدة و يفرد في صينية سهلة الفتح ويضغط عليه جيدا حتى يتماسك، لعمل الحشو يخفق اللبن مع بودرة كريمة الحشو باستخدام مضرب كهربائي









* يضاف إليها الجبنة الكريمي وتخفق جيدا ثم تضاف المكسرات إلى الخليط ويقلب جيدا، يصب الخليط على طبقة البسكويت في الصينية ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.









* تذوب الشوكولاتة في حمام مائي ويضاف إليها القشطة ثم يصب خليط الشوكولاتة على الكريمة. تزين بالكريمة المخفوقة والتوت وأوراق النعناع.