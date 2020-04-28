بأقل التكاليف.. طريقة عمل عجينة السمبوسك

لا تخلو مائدة إفطار فى رمضان من السمبوسك عليها ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي أسرع طريقة لعمل عجينة السمبوسة وتكشف عن أسرار تحضيرها ،وبتكلفة أقل .





مقادير طريقة عجينة السمبوسك في البيت: 3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة ملح

5 ملاعق كبيرة ملح

بيضة واحدة

فلفل أسود

ماء فاتر للعجن

طريقة عمل عجينة السمبوسك :



- تحضر عجينة السمبوسة طرية وليس متماسكة بشدة حتى لا تجف أكثر عند تركها ترتاح كالمعتاد ويسهل فردها وتقسيمها، ولكن يجب الحرص على عدم زيادة السوائل بها؛ حتى لا تخف بشكل مبالغ وتلتصق باليد وبذلك لا تكون جيدة.





- يفضل الاستمرار في خلط وعجن السمبوسة في العجان لمدة لا تقل عن 10 دقائق؛ حتى تكون عجينتها ناعمة دون تكتلات أو حبيبات.





- تحضر عجينة السمبوسة بالباكينج باودر وليس الخميرة؛ حتى لا تكون مكتومة، ورغم ذلك يجب تركها لترتاح ربع ساعة.





- تفرد عجينة السمبوسك بخليط من النشا والدقيق، حتى يسهل فردها في طبقات رفيعة ووضعهم معا عند التخزين دون التصاق.





- توضع الحشوات في المنتصف بعيدا عن الأطراف حتى يسهل غلقها ولا تفتح خلال التسوية، كما يجب التأكد من غلق أطرافها جيدا بالضغط عليها، ومسح أي بقايا دقيق أو زيت يتسبب في فتحها خلال التسوية.





- عند وضع أي حشو يجب أن يكون مطهيا جيدا وجاهزا على الأكل؛ لأن الأطعمة بداخلها لا تنضج خلال تسوية العجين في الفرن.



