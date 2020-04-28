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مرأة

طريقة عمل بانيه الجمبري أفضل من المطاعم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:04 ص
بانية الجمبري
بانية الجمبري
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أسماء عبد الحفيظ

تبحث جميع السيدات عن أفضل طرق لاعداد الطعام مثل المطلع وأشهر الشيفات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تعلم طريقة عمل جمبري البانية أشهر من المطاعم. 

يقدم الشيف عاطف علي طريقة سهلة وسريعة لعمل جمبري البانية. 

المقادير لعمل الجمبري البانية :
كيلو جمبري مقشر من الراس والجسم وسحب الخيط الموجود في الظهر..
ملحوظة: ...يمكن ترك الديل.

تتبيلة الجمبري

ملح / كمون/ فلفل اسود/ ليمون/صوص صويا/ قليل من الزيت... ودي اللي بفضلها

تتبيلة  أخرى للجمبرى
تفرم بصلة صغيرة/3 فصوص توم/ ملح/ كمون/ليمونة/فلفل اسود/قليل من الزيت
طحين( دقيق)
2 بيضة مخفوقة عليها قليل من الملح والفلفل الاسود
بقسماط
زيت للقلي

الطريقة لعمل الجمبرى البانية :
- اختاري تتبيلة. من الاتنين،،، وضعيها على الجمبري بعد التنضيف والتصفية
- يترك منقوع في التتبيلة حوالي ربع ساعة
- قومي بتغليف كل واحدة بالطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى نفاذ الكمية
- ضعي الطبق حوالي نص ساعة في الفريزر حتى يتماسك الطحين والبيض والبقسماط
- سخني الزيت ونزلي الجمبري واحدة واحدة وقلبي على الجنبين حتى يصير ذهبي اللون.

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